أميركا.. مقتل شرطي بالرصاص في نيومكسيكو

قُتل شرطي في ولاية #نيومكسيكو الأميركية، الجمعة، برصاص أطلقته امرأة من سيارة، في آخر حادث يستهدف سلطات الأمن في البلاد.

وأوقف 3 مشتبه بهم بعد الساعة 3.41 (21.41 بتوقيت غرينتش) بعد إطلاق النار عند إشارة المرور في مدينة هاتش. وقال مسؤولون إنه يشتبه بتورطهم في إطلاق النار على الشرطي وعلى شخص آخر خلال خطفه مما أدى إلى عملية مطاردة. ولم تعرف ملابسات خطف السيارة.

وقالت كيلي جيمسون الناطقة باسم مكتب قائد شرطة المنطقة للصحافيين: "عند إشارة مرور خرجت راكبة كانت في هذه السيارة وأطلقت النار على #الشرطي".

وطارد شرطي آخر كان شاهدا على الحادث السيارة بسرعة تجاوزت 160 كيلومترا في الساعة "لكنه لم يتمكن من توقيفهم".

وأضافت الناطقة باسم الشرطة أن "الحادث تطلب تدخل عدد من الأجهزة، وحصلنا على مساعدة من كل وكالة في المنطقة بما في ذلك مساعدة جوية ومن حرس الحدود".

وفي نهاية المطاف تمكن رجال الشرطة من إصابة عجلات السيارة وتوقيفها. وقالت جيمسون إن السائق أصيب برصاصة في الفخذ ونقل إلى المستشفى. وأوقف المشتبه بهما الآخران مساء.

واستُهدف عدد من عناصر الشرطة وقتلوا في الأسابيع الأخيرة بينما يثير قتل سود بأيدي رجال شرطة بيض استياء في البلاد.