إيطاليا ترحل تونسيا أراد تنفيذ اعتداء ضد برج بيزا

أمرت السلطات الإيطالية الجمعة بترحيل مواطن تونسي، يشتبه في أنه كان يعتزم تنفيذ اعتداء ضد برج بيزا المائل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

واعتقل بلال شيهاوي الخميس بعد نشره تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي هنأ من خلالها مرتكبي الاعتداءات الإرهابية في أوروبا، قائلا إنه سينفذ هجوما في برج بيزا السياحي.

ووقع قاض الجمعة على قرار ترحيله، بحسب ما أفادت الشرطة، التي أشارت إلى وجود "أدلة على أن التونسي كان متعاطفا مع التطرف الجهادي وتنظيم داعش".

وتزايدت المخاوف في إيطاليا من تنفيذ هجمات من قبل ما يطلق عليهم "الذئاب المنفردة"، بعيد الاعتداءات التي استهدفت فرنسا وبلجيكا.