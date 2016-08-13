استطلاع: كلينتون تتقدم على ترامب بـ 5 نقاط مئوية

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس تقدم المرشحة الديمقراطية بالانتخابات الأميركية، هيلاري كلينتون، على منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، بفارق خمس نقاط مئوية، وذلك في تغير بسيط على مدى أسابيع.

ومنذ 28 يوليو تأرجح التأييد اليومي لكلينتون وسط الناخبين المحتملين بين 41 و44 في المئة. وسجل التأييد للمرشحة الديمقراطية 41 في المئة أمس الخميس.

وزاد التأييد لدونالد ترامب شيئا قليلا وتراوح بين 33 إلى 39 في المئة ووصلت النسبة أمس الخميس إلى 36 في المئة.

واعتمدت نتائج البحث على عينة مؤلفة من 1446 ناخبا مسجلا و1116 ناخبا محتملا، استطلعت آراؤهم خلال الفترة من 7 وحتى 11 من أغسطس. ويبلغ هامش الخطأ زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية.