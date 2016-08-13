تركيا: نتوقع تطورات مهمة في سوريا خلال 6 أشهر

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم الجمعة، إنه من المتوقع حدوث تطورات في غاية الأهمية في سوريا خلال الأشهر 6 القادمة.

جاءت تصريحات يلدرم عقب مؤتمر صحافي مشترك جمع أمس الجمعة وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال أوغلو الجمعة إن الاجتماعات الثنائية مع إيران متواصلة منذ سنتين، داعياً إلى تكثيف التعاون مع إيران بشأن الملف السوري.

كما شدد على أن بلاده متفقة مع إيران على مسألة ضرورة الحفاظ على وحدة #سوريا.

وأضاف "ننتظر تطوراً من إيران لإيجاد حل عادل للأزمة السورية".

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد #ظريف إن بلاده سعيدة بالتقارب الروسي-التركي، مشدداً على أن حل الخلاف مع تركيا بشأن سوريا ممكن من خلال تكثيف الحوار. ولفت إلى أن تعاون إيران وتركيا حول سوريا سيدعم بقوة فرص الحل السلمي.