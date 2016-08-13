سويسرا.. قتيلة في هجوم على ركاب قطار ومقتل المنفذ

أعلنت الشرطة في كانتون سانت جالن السويسري، الأحد، أن امرأة فارقت الحياة بعد يوم من هجوم نفذه رجل بسكين وسائل قابل للاشتعال في قطار، كما توفي الرجل أيضاً بعد إصابته جراء النار التي أشعلها في القطار.



وذكرت الشرطة أن المرأة (34 عاماً) والمشتبه به (27 عاماً) توفيا متأثرين بجراحهما.



وترقد فتاة (17 عاماً) وطفلة (ستة أعوام) بالمستشفى في حالة خطيرة بعد إصابتهما في الهجوم.



وكان خمسة أشخاص قد أصيبوا بطعنات أو حروق في الهجوم الذي نفذه رجل سويسري على قطار قرب محطة ساليت في سانت جالن بشمال شرق سويسرا.



كذلك أصيب شخص سادس باختناق بعدما تقدم لإنقاذ المصابين.



وفتشت الشرطة منزل المشتبه به الموجود في كانتون مجاور وقالت إنها لم تعثر على ما يشير إلى أن دافع الهجوم سياسي أو إرهابي، لافتة في بيان إن "الدافع لا يزال غير واضح". كما لم تكشف عن اسم المشتبه به.