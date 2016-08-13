فرنسا.. السجن 5 أشهر لرجل دعا لاغتيال هولاند وفالس

حُكم على رجل في الثلاثين من عمره بالسجن 5 أشهر على خلفية تهديدات بالقتل، بعد أن دعا في تغريدة على تويتر إلى اغتيال الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند ورئيس الوزراء مانويل #فالس، وفق ما أعلنت النيابة العامة في منطقة بيتون (شمال).

وفي 6 يوليو، دعا غريغوري باسكي، وهو من سكان شمال #فرنسا، على تويتر إلى "حمل السلاح" والتوجه الى مجمع ليزانفاليد في باريس حيث ينظم حفل تكريمي لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق ميشال روكار، والذي توفي قبل 4 أيام.

وأرفق باسكي تغريدات نشرها على #تويتر وتم إلغاؤها، بهاشتاغ "#اغتيال هولاند وفالس".

وأوضحت النيابة العامة أن الرجل اعتقل في 7 يوليو قرب #الجمعية_الوطنية، في مكان قريب من الحفل التكريمي لروكار.

وأكدت النيابة أن باسكي أقر بأنه نشر تلك التغريدات لكنه شدد على أن الأمر لا يتعلق بتهديدات بالقتل، موضحا أنه أراد التعبير عن أمله بوضع حد للحياة السياسية لكل من هولاند وفالس.

وصدر ضده حكم بالسجن 5 أشهر بسبب توجيهه تهديدات بالقتل، وبشهر إضافي بسبب رفضه الخضوع لاختبار الحمض النووي.

وفي يونيو، حُكم على #باسكي في باريس غيابيا بالسجن شهرين على خلفية إهانة عنصرية بعد أن نشر في يوليو 2014 تغريدة شبه فيها وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا بالقرد. غير أن باسكي استأنف الحكم.