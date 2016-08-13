ميركل تحث رؤساء شركات على توظيف لاجئين

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم السبت، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت الرؤساء التنفيذيين لبعض كبرى الشركات الألمانية لحضور قمة الشهر المقبل وأنها ستحثهم خلالها على توظيف المزيد من اللاجئين.

وتدفق أكثر من مليون مهاجر على ألمانيا العام الماضي وتريد الحكومة أن تدخل أكبر عدد ممكن منهم لسوق العمل، بما سيقلل اعتمادهم على الدولة ويعوض نقص العمالة مع تقدم عمر الأيدي العاملة.

وقالت الصحيفة إن ميركل ستشجع الشركات الألمانية على عرض المزيد من منح التدريب والوظائف للاجئين. وتعرضت الشركات الكبرى لانتقادات لعدم بذلها ما يكفي للمساعدة في دمج اللاجئين في سوق العمل المزدهرة.

وتقول الشركات إن أغلب الوافدين الجدد يفتقرون لمهارات التحدث بالألمانية والمستوى التعليمي المطلوب للتعيين في وظيفة.

وذكرت صحيفة بيلد أن شركات كبرى تشمل عملاق الهندسة سيمنس وإيفونيك وهي مجموعة للصناعات الكيمياوية وصناع سيارات، مثل أوبل وفولكس فاغن سيعرضون على ميركل نتائج مشروعاتهم التجريبية مع اللاجئين.

وأحجم مكتب ميركل عن تأكيد تقرير الصحيفة التي قالت إن الاجتماع سيعقد في مقر المستشارية في 14 سبتمبر أيلول.