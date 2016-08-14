أميركا.. إطلاق رصاص في مركز تجاري في نورث كارولاينا

قالت الشرطة الأميركية إن دوي إطلاق نار سمع في مركز تجاري بمنطقة رالي بولاية نورث كارولاينا، اليوم السبت، لكن لم ترد على الفور تقارير عن سقوط مصابين.

وقال مسؤول بشرطة رالي إن مركز كرابتري فالي أغلق بعد إطلاق النار.

وأضاف أنه "تم إطلاق نار" لكن ليس واضحاً حتى الآن من أطلق النار وما إذا كان شخصاً واحدا أو أكثر. وقالت الشرطة إنه لم يتم القبض على أي مشتبه به على صلة بالحادث.

وأفاد تلفزيون (دبليو.آر.ايه.إل-تي.في) المحلي إن إطلاق النار تم داخل المركز التجاري حوالي الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وأظهر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المتسوقين يهرعون للخروج من المركز التجاري، كما أظهرت صور وجودا مكثفا لرجال الشرطة وأسلحتهم مشهرة.

ويعد مركز كرابتري فالي الذي يوجد به ما يقرب من 200 متجر أحد أكبر المراكز التجارية في جنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب وصف المركز على موقعه على الإنترنت. ولم يرد المركز حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال توني رايس وهو مساهم في الموقع الإلكتروني للمحطة التلفزيونية إنه احتمى بأحد الأماكن عندما بدأ الناس في الصراخ والهرولة باتجاه الخروج من المركز.

وأضاف أن رجال الشرطة يعملون على إخلاء المتاجر الواقعة في منطقة ردهة المطاعم.

وقال للتلفزيون "اعتقدت أن زلزالا وقع وحينها بدأ الناس في الجري." وأضاف "كان أمرا مرعبا".