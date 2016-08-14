إنقاذ 7 آلاف شخص من الفيضانات في لويزيانا

أعلن حاكم ولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة حيث أدت أمطار #غزيرة إلى فيضانات كبيرة، أنه تم إنقاذ 7 آلاف شخص على الأقل في الولاية.

ونبه جون بيل ادواردز الأحد إلى أن هذه الفيضانات التي طالت أيضا #ولاية ميسيسيبي المجاورة "لم تنته".

وقضى 3 أشخاص جراء الفيضانات منذ الجمعة في #محيط باتون روج عاصمة الولاية، وفق ادواردز الذي أشار أيضا إلى فقدان شخص.

وإذا كانت وتيرة العاصفة قد تراجعت فإن منسوب المياه لا يزال يرتفع في بعض المناطق. وطلب ادواردز من #السكان ملازمة منازلهم.

وكتب الحاكم على تويتر "أنه حدث خطير ومستمر". وبثت التلفزيونات الأميركية الأحد مشاهد مؤثرة عن #عمليات الانقاذ في لويزيانا.

ولا تزال طرق عدة مقطوعة أو تغمرها #المياه تماما في جنوب لويزيانا. ونشرت شرطة الولاية على "تويتر" صورا لمروحيات تلقي مساعدات.

وأعلنت حال الطوارئ في لويزيانا منذ الجمعة. وحذرت الارصاد #الوطنية الأحد من انهيارات أرضية مفاجئة في #تكساس جنوبا واوهايو شمالا.