الأردن.. توقيف كاتب موالٍ للأسد بسبب كاريكاتير

أوقفت السلطات الأردنية، الكاتب الصحفي، ناهض حتر، أسبوعاً على ذمة التحقيق، وتوجيه تهمة إثارة النعرات الطائفية ونشر رسم مسيء للذات الإلهية.

وبدأ مدعي عام عمّان، السبت، التحقيق مع #حتر والاستماع لأقواله حول ما نشره على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك لنشره كاريكاتيراً مسيئاً للذات الإلهية.

وأثار ما نشره حتر من رسم كاريكاتيري ردود أفعال واسعة بين الأوساط الأردنية، خصوصاً على مواقع #التواصل_الاجتماعي حيث طالب أكثر من هاشتاغ بمحاسبة حتر ومحاكمته على وجه السرعة، مثل #ناهض_حتر_لا_يمثلني و #أنتصر_لربك وغيرها الكثير التي جابت شبكات التواصل الاجتماعي.

رسمياً، وجه رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، الجمعة، إلى وزير الداخلية سلامة حمّاد بالتحقق مما نسب إلى حتر حول نشره مادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمس الذات الالهية. وطلب رئيس الحكومة، سرعة استدعاء الكاتب، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، كما شدد على أن "القوانين ستطبق بحزم على كل من يقوم بمثل هذه الممارسات الطارئة على مجتمعنا".

ردود الأفعال الواسعة طالت عدداً من المحامين الأردنيين وعزمهم على رفع دعوى قضائية ضد حتر أمام المحاكم الأردنية بتهمة "الإساءة للدين، والنيل من الوحدة الوطنية، وتعكير صفو العلاقات بين أبناء الوطن وبث الطائفية".

من جانبه، نفى حتر المعروف بتأييده المطلق للنظام السوري، على صفحته الشخصية، الإساءة للذات الإلهية، وقال إن "الكاريكاتير فهو يسخر من الإرهابيين.

وكان الكاتب الصحفي سلّم نفسه للأجهزة الأمنية، بعد ساعات من قرار أصدره محافظ العاصمة خالد أبو زيد، اعتبر فيه "حتر" فارا من وجه العدالة وأمر بإحضاره، على إثر نشره الكاريكاتير.