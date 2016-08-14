الاحتلال يعتدي على فلسطينيين في الأقصى

اعتدت شرطة #الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على عدد من الفلسطينيين، احتجوا على محاولة مستوطنين متطرفين القيام بطقوس تلمودية في #المسجد_الأقصى الأحد.

وكانت الشرطة أخرجت سبعة مستوطنين حاولوا أداء "صلوات تلمودية" في باحات #الحرم_القدسي، وعاد الهدوء النسبي للمكان مع انتهاء الاقتحامات الصباحية للمستوطنين.

ورفعت شرطة الاحتلال درجة استنفارها في #القدس المحتلة، وفي محيط الحرم القدسي تحديداً، تخوفاً من التوتر الذي يرافق، عادة، إحياء اليهود ذكرى ما يسمونه "خراب الهيكل"، والدعوات التقليدية، من مجموعات متطرفة، لاقتحام الحرم القدسي.

وعلى الرغم من ذلك، أبقت شرطة الاحتلال على الاقتحامات اليومية للمستوطنين حيث دخل العشرات منهم منذ ساعات الصباح، ووصل عدد مجموعات المستوطنين الذين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى إلى أكثر من 300.