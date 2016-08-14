تجدد الاشتباكات في عاصمة جنوب السودان

أعلن متحدث باسم المعارضة في جنوب #السودان أن اشتباكات اندلعت في وقت متأخر الليلة الماضية جنوب غربي العاصمة #جوبا بين قوات موالية للرئيس #سلفا_كير وأخرى موالية للمعارضة، بعدما أثار قتال شرس في المدينة الشهر الماضي المخاوف من انزلاق البلاد إلى الحرب الأهلية مجدداً.

وأفاد شهود بإطلاق نار كثيف في المنطقة حول بلدة ياي، التي تقع على طريق يربط العاصمة بدولة أوغندا المجاورة. ولم يصدر تعليق فوري عن الحكومة.

من جهته، ألقى المتحدث باسم المعارضة، جيمس جاتديت، باللوم على القوات الحكومية في إثارة الاشتباكات حول ياي، قائلاً: "استطاعت قواتنا إغلاق الطريق بين جوبا وياي، ودمرت قافلة الحكومة التي هاجمتها في المنطقة".

ولم يتضح على الفور إن كان القتال حول ياي لا يزال مستمراً صباح الأحد. وذكر سكان في جوبا أن اتصالات الهاتف المحمول في المنطقة انقطعت.

ومن المتوقع أن تجتمع حكومة كير في وقت لاحق اليوم الأحد.

من جانبها، أجازت الأمم المتحدة، بعد القتال في تموز/يوليو، نشر قوة قوامها أربعة آلاف جندي لدعم مهمة لحفظ السلام تابعة لها تضم 12 ألف جندي.