تظاهرات عنيفة في أميركا والشرطة تقتل مسلحاً

رشق متظاهرون غاضبون سيارات للشرطة وأضرموا النار في عدد كبير من المتاجر في مدينة #ميلووكي بأميركا مساء السبت، بعد ساعات من تمكن الشرطة من قتل مشتبه به مسلح لدى فراره.

وقد حاولت الشرطة تفريق 200 متظاهر غاضب على الأقل في هذه المدينة التي تبعد حوالي 130 كلم شمال #شيكاغو ، وقد رمى بعض منهم عناصر الشرطة بالحجارة.

وسمعت أصداء عيارات نارية، كانت إطلاق نار في الهواء على الأرجح. ونقل شرطي إلى المستشفى عندما أصابه في رأسه حجر رمي على سيارته.

وأحرقت محطة للمحروقات ومصرف ومحل لبيع مستحضرات التجميل ومتجر لبيع قطع غيار السيارات، كما قالت صحيفة "ميلووكي جورنال سنتينل" المحلية.

وبعد الظهر، أوقف شرطيان اثنين من المشبوهين كانا في سيارة ثم تمكنا من الفرار ركضا.

وقالت شرطة ميلووكي في بيان: "خلال هذه المطاردة، أطلق أحد عناصر الشرطة النار على مشبوه مسلح بمسدس نصف آلي" فأرداه على الفور.

وأضافت الشرطة أن المشبوه الذي يبلغ الـ23 من عمره، هو من أصحاب السوابق، وأن سلاحه قد سرق خلال عملية سلب ونهب في آذار/مارس.

وقد استهدف عدد كبير من عناصر #الشرطة_الأميركية أو قتلوا في الأسابيع الأخيرة على هامش تظاهرات احتجاج على التصرفات العنيفة للشرطة مع السود الأميركيين.