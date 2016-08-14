سجن فتاة متطرفة متهمة بالدعوة للعنف في فرنسا

اعتقلت فتاة في الثامنة عشرة من عمرها في كليرمون-فيران (وسط) بفرنسا ووجهت لها تهمة التطرف وسجنت السبت للاشتباه في أنها "دعت عبر الإنترنت إلى ممارسة العنف"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر إن أحد قضاة مكافحة الإرهاب استجوب الشابة حول "الاشتراك مع عصابة إجرامية من أجل الإعداد لأعمال إرهابية" و"التحريض المباشر على القيام بعمل إرهابي بواسطة وسيلة اتصال بالجمهور على الإنترنت".

كما ذكر مصدر قريب من التحقيق أنها اعتقلت الأربعاء في كليرمون-فيران بعد "رسائل مقلقة" اعترضتها الأجهزة المختصة "في إطار مراقبة شبكات التلغرام" والرسائل المشفرة التي يستخدمها المتطرفون.

وكانت شعبة مكافحة الإرهاب في نيابة باريس قد بدأت تحقيقاً الثلاثاء.

وتعرضت #فرنسا خلال شهر ونصف الشهر، لثلاثة اعتداءات أعلن مسؤوليته عنها تنظيم #داعش، بعد أكثر من ستة أشهر على اعتداءات باريس ومنطقتها في تشرين الثاني/نوفمبر.