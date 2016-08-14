فلسطين تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد إن هناك حاجة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية ومنظمة #التعاون_الإسلامي على مستوى المندوبين لبحث التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى.



وأضافت الخارجية في بيان لها أنه "لا يجوز الاكتفاء بترك مواجهة تلك الإجراءات والمخاطر (ضد المسجد الأقصى) على المواطنين المقدسيين المرابطين في #القدس وبلدتها القديمة الذين يدافعون بأجسادهم وإمكانياتهم المتواضعة عن القدس والمقدسات".



وشهدت ساحات #المسجد_الأقصى مواجهات مع دخول مئات اليهود المتطرفين إلى ساحاته ضمن برنامج الزيارة لغير المسلمين وذلك بمناسبة إحياء ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل".



وقال #الهلال_الأحمر الفلسطيني إنه عالج 15 مصاباً بالضرب خلال المواجهات التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.



وأضاف في بيان له أنه جرى نقل ثلاث حالات إلى المستشفى وتم علاج باقي الحالات ميدانياً.



وقالت لوبا السمري، المتحدثة باسم #الشرطة_الإسرائيلية في بيان "تم نهار اليوم تسجيل دخول 400 زائر يهودي وكذلك 587 سائحا خلال فترتي الزيارات الصباحية وما بعد الظهيرة المعتادة".