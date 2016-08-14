مقتل إمام ومساعده في إطلاق نار بنيويورك

أعلنت الشرطة أن إمام مسجد ومساعده قتلا بالرصاص أمام جامع في #نيويورك ، بدون أن تذكر أي دوافع لإطلاق النار.

وقالت الشرطة إن مولانا أكونجي (55 عاماً) ومساعده ثراء الدين (64 عاماً) أصيبا برصاص في الرأس قبيل الساعة 14.00 (18.00 بتوقيت غرينتش) في حي أوزون بارك الشعبي في منطقة كوينز بنيويورك.

وصرح ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أنهما نقلا إلى مستشفى جامايكا في الحي، حيث أكد الأطباء وفاة أكونجي وتوفي الرجل الآخر متاثراً بجروحه.

كما أوضحت الشرطة لصحافيين: "لا شيء في التحقيقات الأولية يدل على أن الضحايا استهدفوا بسبب عقيدتهم"، مضيفة أن رجلاً يشتبه بأنه مطلق النار وفاراً حالياً، كان وراء الإمام ومساعده واقترب منهما. وتابعت قائلة إن شهوداً رأوا بعد ذلك الرجل يهرب وهو يحمل سلاحاً بعد إطلاق النار.

من جانبها، ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن الرجلين اللذين قتلا كانا خارجين من مسجد الفرقان الجامع بعد الصلاة.



