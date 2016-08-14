"تردد أممي" في انتخاب امرأة خلفاً لبان كي مون

اعتبرت وزيرة الخارجية الأرجنتينية سوزانا مالكورا المرشحة لخلافة بان كي مون الأحد أن احتمال انتخاب امرأة على رأس #الأمم_المتحدة لا يزال يصطدم بتردد داخل المنظمة الدولية.

وصرحت مالكورا لمجلة كلارين أن "التصويت لا يزال ينطوي على تمييز بحق النساء".

وفي حال انتخابها أمينة عامة، ستكون مالكورا أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وأضافت مالكورا (61 عاما) التي كانت مديرة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة "هناك دائماً عائق صغير بالنسبة إلى النساء رغم تكافؤ القدرات. وحين نرى اليوم أن هناك امرأة واحدة فقط في #مجلس_الأمن (الدولي)، من الصعوبة الحفاظ على توازن معين ومساواة معينة".

واعتبرت أن خلافة #بان_كي_مون "هو مسار طويل وليس انتخاباً عبر ديمقراطية مباشرة".

ولا يزال رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق انطونيو غوتيريس الذي ترأس لستة أعوام المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، في مقدمة السباق لخلافة بان كي مون إثر تصويت ثان في مجلس الأمن بداية آب/أغسطس. وحلت مالكورا من جهتها في المركز الثالث.

ويخوض سباق الأمانة العامة العديد من النساء مثل رئيسة الوزراء السابقة في نيوزيلندا هيلين كلارك والمديرة العامة لمنظمة اليونيسكو ايرينا بوكوفا.

ويختار أعضاء مجلس الأمن الأمين العام الجديد باقتراع سري، على أن يقدموا اسماً للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.