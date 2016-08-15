ألمانيا.. إصابة شخص في هجوم بسكين وإطلاق نار بكولونيا

قالت صحيفة "اكسبرس" الألمانية إن شخصاً أصيب في هجوم بسكين وإطلاق نار بمدينة كولونيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين وإن شخصين مشتبها بهما هاربان.

وأضافت أن عدداً من الأشخاص أخبروا الشرطة قبيل الساعة الرابعة فجراً (0200 بتوقيت غرينتش) أن هناك مشاكل فيما يبدو بين ثلاثة أو أربعة أشخاص ورجل آخر. وأشارت "اكسبرس" على موقعها الإلكتروني إلى أن شهود عيان قالوا إنهم رأوا رجالاً يهاجمون بعضهم بفؤوس.

وحاول رجل أصيب بطعنة الهروب بسيارته فأطلق آخرون النار عليه لكنهم أصابوا السيارة فحسب.

وأوقفت الشرطة فيما بعد شخصين يشتبه بأنهما نفذا الهجوم الذي قالت الصحيفة إن دوافعه غير معروفة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن شخصاً أصيب في الهجوم وأضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم.



وأضافت أنها تنتظر توضيحاً من المستشفى الذي نقل إليه المصاب قبل أن تؤكد نوع السلاح المستخدم.



وشهدت ألمانيا في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة هجمات عشوائية على مدنيين أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن اثنين منها وكانت عملية قتل جماعي في ميونيخ في بادئ الأمر اعتبرت عملاً إرهابياً.



وقالت المتحدثة إن عدد الأشخاص الذين شاركوا في واقعة كولونيا غير معروف.