مطار جي إف كينيدي بنيويورك.. لا دليل على إطلاق نار

أعلنت هيئة مطار "جي إف كينيدي" بنيويورك إن تحقيقاًً مبدئياً في المطار لم يعثر على دليل على إطلاق نار داخل إحدى صالاته الأحد على الرغم من وجود تقارير أفادت في وقت سابق بأنه سمع دوي إطلاق نار.



وذكرت هيئة مطار نيويورك ونيوجيرسي في رسالة على تويتر أنه لم يُعثر على فوارغ طلقات بعد عملية تفتيش للصالة 8، حيث أدت تقارير عن إطلاق نار في المنطقة المخصصة للمغادرة إلى عملية إخلاء.



وقالت الهيئة: "أخليت الصالة بدافع الحذر بشكل كبير".



كما ظهر في شريط مصور وصور بثت على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يتدفقون إلى خارج الصالة 8 التي تستخدمها شركات أير برلين وألاسكا أير لاينز وأميركان إيجل وأميركان إير لاينز وفينار وشركات طيران أخرى للمغادرة.

وقد عم الذعر مطار "جي إف كينيدي" بعد شائعات عن حصول إطلاق نار، ما أدى إلى تأخير هائل في عدد من الرحلات.

ولم يرد تأكيد فوري لحصول توقيفات أو وقوع إصابات، لكن الشرطة التابعة لهيئة المرافئ والمطارات قامت بإخلاء محطتي ركاب على الأقل من باب الحيطة.

وقالت "فرانس برس" إن مئات الركاب بقوا عالقين لأكثر من ساعتين في محطة الركاب الأولى من مطار كينيدي الدولي، فيما كان شرطيون يهرعون بأسلحتهم.

وانتشر الذعر بين الحشود حين أمر شرطيون الركاب بالتمدد أرضاً، قبل أن يعمدوا إلى إجلائهم إلى المدرج ومواكبتهم عبر ممر. وتسبب الإنذار بتأخيرات كبيرة في الرحلات.