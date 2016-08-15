اسطنبول.. تفتيش محاكم وأوامر باعتقال 173

ذكرت وكالة #دوغان الخاصة للأنباء، الاثنين، أن #الشرطة_التركية داهمت مكاتب في ثلاث محاكم بمدينة اسطنبول اليوم بعد صدور أوامر باعتقال 173 من العاملين في السلك القضائي في إطار تحقيق بشأن محاولة الانقلاب الشهر الماضي.



وتتهم #أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله #غولن بتدبير محاولة الانقلاب وتطلب تسليمه إليها، وينفي غولن الاتهامات وأدان الانقلاب.



وقالت دوغان إن الشرطة تفتش مكاتب العاملين في السلك القضائي الذين صدرت أوامر باعتقالهم في قصر العدالة بمنطقة تشاغليان في #اسطنبول ومحكمتين أخريين على الجانب الأوروبي من المدينة.



وأضافت أن الشرطة اقتادت بعض المعتقلين بعيداً عن تشاغليان لاستجوابهم في مركز للشرطة.



وتقول السلطات التركية إنها ألقت القبض على أكثر من35 ألف شخص بينهم 17 ألفاً احتجزوا رسمياً منذ محاولة #الانقلاب التي راح ضحيتها أكثر من 240 شخصاً.



وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم السبت إن أكثر من 76 ألفاً من الموظفين والقضاة وأفراد قوات الأمن أوقفوا عن العمل وأقيل قرابة خمسة آلاف آخرين.