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انهيار جولة مفاوضات السلام في السودان

المصدر: دبي - قناة العربية
الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان
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أعلنت مصادر سودانية متطابقة أن جولة التفاوض بين #الحكومة_السودانية والحركة الشعبية (قطاع الشمال)، وحركتي #العدل_والمساواة وتحرير السودان الموقعة على خارطة الطريق، فشلت في التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وحمل وفد الحكومة الحركة الشعبية مسؤولية إفشال المفاوضات في #السودان، مشيراً إلى أن الحركة خططت لإجهاض خارطة الطريق بالتعنت ووقعت عليها فقط لرفع الضغط الدولي والإقليمي الذي مورس عليها عرقلة بقية الجولة.

من جهته أعلن الأمين العام للحركة الشعبية #ياسر_عرمان انتهاء مفاوضات أديس أبابا بالفشل لتعنت الطرف الحكومي.

كلمات دالّة

#الحكومة السودانية, #العدل والمساواة, #السودان, #ياسر عرمان, #الخرطوم, #ياسر عرمان, #مفاوضات السلام, #حركة العدل والمساواة, #حركة تحرير السودان, #البشير

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