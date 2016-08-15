انهيار جولة مفاوضات السلام في السودان

أعلنت مصادر سودانية متطابقة أن جولة التفاوض بين #الحكومة_السودانية والحركة الشعبية (قطاع الشمال)، وحركتي #العدل_والمساواة وتحرير السودان الموقعة على خارطة الطريق، فشلت في التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف النار وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

وحمل وفد الحكومة الحركة الشعبية مسؤولية إفشال المفاوضات في #السودان، مشيراً إلى أن الحركة خططت لإجهاض خارطة الطريق بالتعنت ووقعت عليها فقط لرفع الضغط الدولي والإقليمي الذي مورس عليها عرقلة بقية الجولة.

من جهته أعلن الأمين العام للحركة الشعبية #ياسر_عرمان انتهاء مفاوضات أديس أبابا بالفشل لتعنت الطرف الحكومي.