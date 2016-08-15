ترامب: إيران تمول الإرهاب لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

قال مرشح الرئاسة الأميركية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب إن إيران دولة تمول الإرهاب لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأموال التي تلقتها طهران من أوباما موّلت عمليات إرهابية.

كما قال ترامب إنه لا يمكن الموافقة على اتفاق نووي مع دولة تمول الإرهاب مثل إيران.

وحمّل ترامب خلال مؤتمر انتخابي أوباما وكلينتون مسؤولية سلسلة قرارات ساذجة أدت إلى نشوء داعش في العراق وسوريا متهما أوباما بأنه ضلّل العالم في خطابه الشهير في جامعة القاهرة.

وقال المرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الاثنين إنه سيعمل عن كثب مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي لهزيمة تنظيم داعش إذا فاز في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني ليعدل بذلك عن تهديد سابق بأن الولايات المتحدة قد لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة الحلف تجاه أعضائه.

وأضاف ترامب في خطاب بشأن السياسة الخارجية في ولاية أوهايو غير المحسومة لأي من الديمقراطيين أو الجمهوريين "سنعمل عن كثب مع حلف شمال الأطلسي بشأن هذه المهمة".

كانت تصريحاته بشأن الحلف في وقت سابق هذا الصيف أثارت انتقادات شديدة من جانب الحلفاء.