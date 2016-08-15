روما تعتزم ترحيل مهاجرين سودانيين عالقين على حدود فرنسا

طالبت #الحكومة_الإيطالية سفارة #السودان في #روما بإرسال بعثة قنصلية لمعسكرات #مهاجرين غير شرعيين تسللوا إلى أراضيها للتعرف على السودانيين وحصرهم لترحيلهم فورا #إلى الخرطوم بعد رفض منحهم حق اللجوء السياسي.

من جهته، كشف الناطق الرسمي باسم وزارة #الخارجية_السودانية أن هناك مجموعة من المهاجرين السودانيين ضمن مهاجرين آخرين عالقين على الحدود الفرنسية الإيطالية بعد أن رفضت #فرنسا منحهم حق اللجوء السياسي.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية الرسمية إن سلطات #إيطاليا اتصلت بالسفارة السودانية فى روما للتنسيق معها لترحيلهم جوا إلى السودان.