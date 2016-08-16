النمسا.. مختل عقلياً يهاجم ركاب قطار بسكين

قالت الشرطة النمساوية إن مختلاً عقلياً يبلغ من العمر 60 عاماً من ألمانيا أصاب راكبي قطار في النمسا بطعنات سكين.

وقالت الشرطة ان الرجل كان مسافرا إلى مدينة برغبنتس في مقاطعة فورارلبرغ في وقت مبكر الثلاثاء عندما قام فجأة بطعن شاب في الـ 19 من العمر في بطنه وظهره.

وقد التفت بعد ذلك إلى فتاة في الـ 17 وقام بطعنها في الرقبة، كما أضافت الشرطة.

وأوقف اثنان من رجال الشرطة الرجل بعد توقف القطار في محطة، وبعد عراك قصير.

وقالت الشرطة إن الجريحين نقلا إلى المستشفى.

وقال ناطق باسم الشرطة هورست بيتسهوفر إن "الرجل لا خلفية له مرتبطة بالهجرة، وهو مختل عقليا بكل المعايير".

وأضاف "نستبعد إلى حد كبير أي عمل إرهابي".