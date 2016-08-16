مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الخليل

قُتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي، الثلاثاء، اثر تجدد المواجهات بين الجيش الاسرائيلي وشبان فلسطينيين في مخيم الفوار للاجئين جنوب الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الشاب محمد أبو هشهش (17 عاما) اثر اصابته برصاصة في الصدر خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار جنوب محافظة الخليل".



وفي تطور سابق، هدم #الجيش_الإسرائيلي منزل أحد الفلسطينيين (قتل قبل نحو شهرين)، واعتقل 11 آخرين في #الضفة_الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية الأحد.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان إن قوات الجيش هدمت منزل محمد طرايرة في بلدة بني نعيم، جنوب الضفة الغربية، "تنفيذاً لتعليمات".

وذكر أن الجيش يوجه الاتهام إلى طرايرة بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، جنوب الضفة الغربية، في 30 يونيو الماضي، ما أدى إلى مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة حارس أمن.

وقُتل #طرايرة برصاص القوات الإسرائيلية عقب عملية الطعن مباشرة.

وعادةً ما يقوم الجيش الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" في تقرير أخير إنه "منذ مطلع عام 2016، هدمت السلطات الإسرائيلية أو أغلقت لأسباب عقابية 21 منزلا، مما أدى إلى تهجير 116 شخصا، وهو نفس العدد تقريبا في عام 2015".

وعلى صعيد متصل، قال أدرعي في البيان ذاته إن قوات الجيش اعتقلت 11 فلسطينيا في الضفة الغربية، خلال ساعات الليلة الماضية، مشيراً إلى أن الاعتقالات تركزت في مناطق جنين، وطولكرم، ونابلس، شمال الضفة الغربية، وتقوع وبيت جالا جنوباً.

ولفت متحدث الجيش إلى أن الاعتقالات شملت 3 ناشطين من حركة "حماس"، وآخر من الجهاد الإسلامي، دون أن يوضح الخلفية السياسية لباقي المعتقلين.