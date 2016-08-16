الجيش النيجيري يعلن صد هجوم لبوكو حرام ومقتل 16 متمرداً

أعلن الجيش النيجيري الاثنين انه صد هجوما لجماعة بوكو حرام المتطرفة المسلحة في شمال شرقي #نيجيريا مما أسفر عن مقتل 16 متمرداً.

ووجه الجنود النيجيريون المتمركزون في بلدة كانغاروا "ضربة قاسمة للمسلحين أسفرت عن مقتل 16 منهم"، بحسب ما أكد العقيد ساني عثمان في بيان، موضحا أن الاشتباكات دارت الأحد.

وأضاف "لسوء الحظ، قتل جندي وأصيب أحد عشر" آخرون بجروح. وخلال العملية تم اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يعود إلى #المتمردين.

ومنذ 2009، أسفر تمرد بوكو حرام عن 20 ألف قتيل وأكثر من 2,6 مليون مهجر. وتشجع #الحكومة_النيجيرية المهجرين على العودة إلى منازلهم، لكن الوضع الأمني ما زال غير مستقر.