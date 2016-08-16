الشرطة التركية تداهم 44 شركة في تحقيقات الانقلاب

نفذت #الشرطة_التركية مداهمات متزامنة على 44 شركة في #اسطنبول، الثلاثاء، وكان بحوزتها أوامر اعتقال 120 مسؤولا تنفيذيا، في إطار التحقيق في محاولة #الانقلاب العسكري التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الشركات متهمة بتقديم دعم مالي لحركة الداعية فتح الله #غولن المقيم بالولايات المتحدة والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب.

ولم تذكر الوكالة اسم أي شركة من الشركات التي شملتها المداهمات. وقالت إن الشرطة بدأت عمليات التفتيش في منطقتي أسكدار وعمرانية في اسطنبول، وشملت عمليات التفتيش مباني تابعة لشركة قابضة لم تذكر اسمها.

ومنذ محاولة الانقلاب ألقت السلطات القبض على أكثر من 35 ألف شخص منهم 17 ألفا احتجزتهم بقرارات رسمية. كما أوقفت عشرات الآلاف عن العمل في حملة تطهير بالجيش والقضاء والشرطة والتعليم.