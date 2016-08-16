الكويت تسحب الجنسية من 51 شخصاً

سحبت #الكويت جنسيتها من 51 شخصاً، حسبما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح، بحسب قناة "العربية" الثلاثاء.

وكشف الوزير الكويتي أن وزارة #الداخلية أحاطت مجلس الوزراء بتوصية لجنة تحقيق الجنسيات بشأن سحب #الجنسية الكويتية من 51 شخصاً حاصلين عليها بناء على غش ومعلومات كاذبة وشهادات غير صحيحة.

وشدد مجلس الوزراء الكويتي على عدم تهاون الحكومة مع كل من حصل على الجنسية بطريق التدليس أو الغش.

وسبق للكويت في العامين الماضيين أن سحبت جنسيتها من العشرات، بعضهم أعضاء سابقون في مجلس الأمة ومستثمرون في البلاد، وقالت الحكومة إنهم اكتسبوها من دون وجه حق.