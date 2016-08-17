إسرائيل تعتقل ممثل "حماس" في لجنة الانتخابات المركزية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي اعتقل ممثل الحركة في لجنة الانتخابات المركزية، معتبرة هذا الاعتقال "محاولة للتأثير" على نتائج الانتخابات" المحلية والبلدية المقرر إجراؤها في 8 أكتوبر المقبل.

وقالت #حماس في بيان إنها "تدين اعتقال الشيخ حسين أبو كويك ممثل حركة حماس أمام لجنة الانتخابات المركزية فجر اليوم الاربعاء".

وأضافت الحركة أنها "تعتبر ذلك تدخلا إسرائيليا في الحملة الانتخابية في الضفة المحتلة ومحاولة مسبقة للتأثير على نتائج الانتخابات".

ودعت حركة حماس "المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التدخل للإفراج" عن الشيخ أبو كويك و"وقف الاعتقالات في صفوف الحركة والتي تمثل مساسا بنزاهة العملية الانتخابية".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت الثلاثاء فتح باب الترشح للانتخابات المحلية، وحددت موعد انتهاء مهلة الترشح في 25 أغسطس. وقال رئيس اللجنة حنا ناصر أن اللجنة ستباشر استقبال الطلبات في كل مراكزها في #الضفة_الغربية وقطاع #غزة.

وهذه ثالث انتخابات محلية تجري بوجود السلطة الفلسطينية، في وقت يعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأعلنت حماس أنها ستشارك في هذه #الانتخابات المحلية بعدما قاطعت الاقتراع في 2012.

ودعت حماس في بيانها الأربعاء إلى "وقف حملات الاعتقال والاستدعاءات الواسعة التي تمارسها اجهزة امن السلطة (الفلسطينية في الضفة الغربية) في ظل الاعتقالات الاسرائيلية".

وأكد البيان ان "هذ الاستهداف المزدوج (من اسرائيل والسلطة) لن يفلح في كسر شوكة الحركة ولن يزيدها الا قوة واحتضانا جماهيريا".