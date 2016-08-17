الأمم المتحدة تواجه عجزاً في تمويل المساعدات بالسودان

أعلنت #الأمم_المتحدة الأربعاء أنها تواجه عجزا بمئات ملايين الدولارات في تمويل عملها الإنساني في #السودان، وذلك بعدما وجهت الشهر الفائت نداء دوليا لجمع أموال.

وتهدف الخطة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان للعام 2016 الى مساعدة 4.6 ملايين شخص بينهم عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين الجنوبيين الذين فروا من المعارك في بلادهم.

ووجهت المنظمة الدولية في يوليو نداء عالميا لجمع 952 مليون دولار من المساعدات (845 مليون يورو). ولكن مع بداية أغسطس لم تجمع وكالاتها سوى 242.6 مليون دولار (215 مليون يورو).

وقالت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان مارتا رويداس في مؤتمر صحافي لمناسبة اليوم العالمي للمساعدة الانسانية "لا نزال بعيدين جدا عن المبلغ" الذي تتطلبه المساعدات.

وفي 2015، جمعت الامم المتحدة 604.3 ملايين دولار (536 مليون يورو) للسودان، وكانت طلبت تأمين 1.04 مليار.

وأوضح مسؤولون أن الحاجات الانسانية الاكبر في هذا البلد مرتبطة بنزوح المدنيين وانعدام الامن الغذائي الناتج من ذلك.

كذلك، دفعت الحرب الاهلية في جنوب السودان مئات الآلاف الى اللجوء في السودان المجاور.

وسيخصص قسم كبير من الاموال لمساعدة سكان اقليم #دارفور في غرب السودان والذي يشهد بدوره اعمال عنف.

وفي 2015، تلقى 3.3 ملايين شخص مساعدة انسانية في السودان.

