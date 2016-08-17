الجيش الباكستاني يقتل 14 متشددا قرب الحدود الأفغانية

قتل #الجيش_الباكستاني، الثلاثاء، 14 متشددا على الأقل في غارات جوية وعملية برية في منطقة قبلية مضطربة قرب الحدود الأفغانية.

ونفذ الجيش عمليته في منطقة جبلية في راجغال بإقليم خيبر الذي يعتبر من المناطق القبلية الباكستانية السبع المحاذية لأفغانستان. وتؤوي هذه المناطق الجبلية متطرفين ملاحقين على صلة بتنظيم القاعدة أو بحركة طالبان.

وقال الجيش في بيان إن "العملية نفذت في مناطق قريبة من الحدود الأفغانية وأصيب خلالها أيضا 11 إرهابيا بجروح".

وتراجعت مستويات العنف عموما في باكستان منذ أن بدأ الجيش هجوما واسع النطاق على معاقل حركة #طالبان وتنظيم القاعدة في المناطق الحدودية مع #أفغانستان بشمال غرب البلاد عام 2014، لكن المسلحين لا يزالون قادرين على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر.