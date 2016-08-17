تركيا تعزل الآلاف من قوات الأمن ردا على الانقلاب الفاشل

أصدرت تركيا مرسومين بمقتضى حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، يقضيان بعزل أكثر من 2000 من ضباط الشرطة ومئات من أعضاء الجيش، ومن العاملين بهيئة تنظيم الاتصالات (بي تي كيه)، رداً على محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي.

ونشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويتضمنان أيضا قراراً بإغلاق إدارة للاتصالات وقراراً آخر يعين بمقتضاه رئيس الدولة قائد القوات المسلحة.

من جانب آخر قال وزير العدل التركي بكير بوزداج في تغريدة على "تويتر" إنه سيتم الإفراج عن نحو 38 ألف سجين في إطار إصلاح نظام "الإفراج المشروط"، الذي أعلن في مرسوم حكومي اليوم الأربعاء.

وبموجب الإصلاح سيتم إطلاق سراح الكثير من السجناء قبل انقضاء مدة العقوبة على أن يخضعوا للمراقبة.

ويأتي الإصلاح في وقت تعاني فيه السجون التركية من زيادة كبيرة في عدد النزلاء بعد اعتقال عشرات الآلاف لصلتهم بمحاولة الانقلاب، التي وقعت الشهر الماضي.