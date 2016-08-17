توقيف رجل يشتبه بتخطيطه لاعتداء في ألمانيا

أوقفت الشرطة الألمانية الأربعاء في آيزنهوتن شتات (شرق) رجلا في السابعة والعشرين من العمر يشتبه بتخطيطه لارتكاب اعتداء بالمتفجرات، كما أعلنت السلطات المحلية.

وأوضحت متحدثة باسم الحكومة الإقليمية في براندنبورغ "هناك شبهات حول التحضير لاعتداء بالمتفجرات".

وقالت المتحدثة "بحسب شهود فانه اعتنق الإسلام"، مضيفة أن الشرطة تواصل تفتيش شقته بحثا عن متفجرات.

وشهدت ألمانيا في تموز/يوليو هجومين تبناهما تنظيم داعش، أولهما اعتداء انتحاري نفذه سوري في السابعة والعشرين رفض طلبه للجوء ما أدى الى سقوط 15 جريحا، والآخر هجوم بفأس ارتكبه طالب لجوء أفغاني في السابعة عشرة داخل قطار ما أوقع خمسة جرحى.