كاليفورنيا تعلن "الطوارئ" بعد اندلاع حرائق تهدد الآلاف

أعلنت سلطات كاليفورنيا الثلاثاء أنها قامت بإجلاء 82 ألفاً و600 شخص بسبب حريق يمتد بسرعة في منطقة بلو كت شرق لوس أنجلوس في الولاية التي أعلن حاكمها حالة الطوارئ.

وقال موقع المعلومات المرتبطة بالحرائق "اينسيويب" إن النيران تهدد حوالي 34 ألفا و500 مبنى.

وأعلن حاكم الولاية جيري براون حالة الطوارئ في الولاية، خصوصا لمنطقة سان بيرناردينو التي تبعد نحو 100 كيلومتر شرق لوس أنجلوس.

ويهدف الإعلان عن حالة الطوارئ إلى تعبئة كل الوكالات الحكومية في كاليفورنيا لمكافحة الحرائق.

واندلع هذا الحريق صباح الثلاثاء وأدى إلى احتراق أكثر من 3600 هكتار من الأراضي، كما قال موقع "اينسيويب".

وأضاف أن اثنين من رجال الإطفاء الـ700 الذين تم حشدهم لمكافحة النيران، أصيبا بجروح طفيفة في هذا الحريق.

وتشهد الولاية منذ خمس سنوات موجة جفاف قياسية.

كما تسجل فيها حاليا موجة الحر في الصحراء كاليفورنيا، حيث تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية في بعض الأماكن.

وأكد الموقع الإلكتروني نفسه أن الحريق يشكل "تهديدا فوريا للجمهور والنقل بسكك الحديد والمساكن (...) والمناطق المحيطة".