موسكو تدافع عن قصف سوريا بقاذفات تنطلق من إيران

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إنه ليس هناك أساس لاعتبار قرار موسكو توجيه ضربات في سوريا باستخدام طائرات روسية انطلاقا من إيران يمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وقال لافروف إن الطائرات الروسية تنطلق من إيران في إطار عملية الكرملين لمكافحة الإرهاب. وأضاف أنه لم يتم نقل أي طائرة أو إمدادات إلى طهران.

ويمنع القرار 2231 إمداد أو بيع أو تحويل أي طائرات مقاتلة لإيران. وقالت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء إنها تبحث ما إذا كانت الضربات الروسية انتهكت القرار.

ووجهت قاذفات روسية من طراز سوخوي-34 تتمركز في قاعدة همدان الجوية بإيران اليوم الأربعاء ضربات لأهداف لتنظيم داعش في سوريا لليوم الثاني على التوالي.