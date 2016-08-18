الجيش الباكستاني يقتل 11 متطرفاً في منطقة القبائل

أعلن الجيش الباكستاني، الخميس، أنه قتل 11 مسلحا على الأقل في غارات جوية في إقليم خيبر قرب الحدود مع أفغانستان، في إطار هجوم يشنه في شمال غرب البلاد ضد معاقل #المتطرفين.

وكان الجيش أعلن الثلاثاء أنه قتل 14 متطرفاً في المنطقة نفسها.

وقال الجيش في بيان "قتل أحد عشر إرهابيا وأصيب أربعة آخرون عندما تم تدمير 8 مخابئ إرهابية قرب الحدود الأفغانية، في #ضربات جوية دقيقة تزامنا مع عمليات برية".

ونفذ الجيش عمليته في مناطق بابار كشكول وناراي ناو الجبلية.

والمنطقة التي يشن فيها الجيش هجومه نائية ولا يمكن للصحافيين الوصول إليها، ما يجعل من الصعب التحقق من الحصيلة التي قدمها الجيش، خصوصا أعداد القتلى وهوياتهم.

ويعتبر إقليم خيبر من #المناطق القبلية الباكستانية السبع المحاذية لأفغانستان. ويقيم متطرفون في هذه المناطق الجبلية على صلة بتنظيم القاعدة او بحركة طالبان.

وتراجعت مستويات العنف عموما في #باكستان منذ أن بدأ الجيش هجوما واسع النطاق على معاقل حركة #طالبان وتنظيم #القاعدة في المناطق الحدودية مع #أفغانستان بشمال غرب البلاد عام 2014، لكن المسلحين لا يزالون قادرين على تنفيذ هجمات بين الحين والآخر.