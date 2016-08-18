السودان.. وصول 90 ألف لاجئ جديد من جنوب البلاد

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن 90 ألف لاجئ جديد من جنوب السودان وصلوا إلى الأراضي السودانية منذ بداية العام الحالي.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتا رويداس، في مؤتمر صحافي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن السودان يستضيف حالياً 700 ألف من اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك 90 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان تدفقوا إلى السودان مطلع عام 2016.

كما دعت رويداس المانحين للالتزام بتعهداتهم لدعم المحتاجين في السودان، قائلة: "نحن لا نزال بعيدين جداً من التمويل للإبقاء على الخطة الإنسانية في السودان".

وأكدت عن وجود أزمة إنسانية حقيقية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تتطلب اتفاقاً سياسياً عاجلاً بين الحكومة والحركة الشعبية ليتسنى للأمم المتحدة تقديم المساعدات للمتضررين هناك، مشيرة إلى أنه "بدون اتفاق بين الجانبين لا يمكننا تقديم المساعدات".

من جانبها، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 193 لاجئاً وصلوا إلى السودان من دولة جنوب السودان منذ اندلاع القتال هناك في عام 2013. ويقيم معظم اللاجئين بمعسكرات في ولايات النيل الأبيض وشرق دارفور وغرب كردفان والخرطوم.