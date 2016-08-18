تركيا.. قتلى وجرحى بسلسلة هجمات

أفادت وسائل إعلام تركية، الخميس، بمقتل 4 جنود أتراك بتفجير استهدف قافلة عسكرية جنوب شرق تركيا، وهذه الهجمة الثالثة خلال أقل من 24 ساعة.

والخميس، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 120 بجروح في اعتداء بسيارة مفخخة وقع في مدينة #الازيغ شرق #تركيا ، والتي كانت بمنأى حتى الآن عن أعمال العنف المرتبطة بالنزاع الكردي، كما قال مصدر أمني.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، اليوم الخميس، أن انفجار سيارة ملغومة في إقليم الازيغ بشرق البلاد أوقع ثلاثة قتلى و217 مصاباً، بينهم 85 من الشرطة، مشيراً إلى أن "مسلحين أكراداً يقفون وراء الهجوم".



وكان يلدريم يتحدث في الازيغ بعد أن زار مركز الشرطة الذي استهدفه الهجوم. وقال إن مقاتلي حزب العمال الكردستاني يشنون هجمات انتحارية عشوائية في أنحاء البلاد كلما سنحت الفرصة وأن أنقرة رفعت مستوى التأهب من حدوث هجمات في أعقاب التفجيرات الأخيرة.

وأظهرت مشاهد بثتها شبكات التلفزة العديد من سيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الانفجار.

والأزيغ محافظة في شرق البلاد كانت حتى الآن بمنأى عن المعارك بين القوات التركية ومتمردي حزب العمال الكردستاني الذي يشن هجمات في جنوب شرق البلاد، ميدان عملياته المعتاد حيث الغالبية كردية.

وأدى هجوم مماثل إلى مقتل شرطيين اثنين ومدني ليلاً في #فان شرق البلاد أيضاً.