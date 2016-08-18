تركيا: احتجزنا 40 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم الأربعاء أن السلطات المختصة احتجزت ما مجمله 40029 شخصاً في التحقيقات المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الشهر الماضي (15 يوليو)، وصدرت أوامر اعتقال رسمية بحق نصف هؤلاء.

وأضاف يلدرم في كلمة أذيعت تلفزيونيا أن 20355 شخصاً اعتقلوا رسميا فيما يتصل بالمحاولة، التي وقعت في 15 يوليو، والتي تتهم السلطات التركية فيها أتباع رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.

إلى ذلك، أوضح أن 79900 شخص أزيحوا من مناصبهم الحكومية العامة بعد عملية التطهير التي أعقبت محاولة #الانقلاب وذلك في صفوف الجيش والشرطة والخدمة العامة والقضاء. وأشار إلى أن 4262 شركة ومؤسسة مرتبطة بغولن قد أغلقت.

في المقابل، نفى #غولن الذي يعيش في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأميركية منذ 1999 الاتهامات المنسوبة إليه وندد بمحاولة الانقلاب. وتسعى تركيا لتسلم غولن من الولايات المتحدة التي تقول إنها لن تفعل ذلك إلا إذا تلقت أدلة دامغة على ضلوعه.