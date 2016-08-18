تركيا.. اعتقالات عدة في مداهمات متصلة بالانقلاب

ذكرت وكالة دوجان التركية للأنباء أن الشرطة داهمت أكثر من 100 موقع في #اسطنبول فجر الخميس، وألقت القبض على أشخاص عدة في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب التي وقعت الشهر الماضي.

وقالت الوكالة إن أفراداً من وحدة مكافحة الجرائم المالية نفذوا هذه المداهمات للقضاء على المتعاطفين مع حركة يقودها الداعية فتح الله #غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة وتتهمه الحكومة بأنه العقل المدبر للانقلاب.

وكان رئيس الوزراء التركي، بن علي #يلدرم ، قد أعلن في وقت متأخر الليلة الماضية، أن السلطات أغلقت 4262 شركة ومؤسسة لها صلات بغولن. وصرح يلدرم، في خطاب بثه التلفزيون على الهواء، أن 79900 شخص أزيحوا من مناصبهم في صفوف الجيش والشرطة والخدمة العامة والقضاء في إطار عملية التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب.