رسمياً.. اليونان تتلقى طلباً لتسليم العسكريين الأتراك

تلقت اليونان طلباً تركياً بتسليم ثمانية عسكريين أتراك كانوا فروا من بلادهم بعد ساعات من محاولة انقلابية فاشلة في 15 تموز/يوليو وطلبوا اللجوء إلى اليونان، وفق ما علم من مصدر دبلوماسي يوناني الخميس.

وقال المصدر لفرانس برس "تم تلقي طلب التسليم أمس (الأربعاء) وأحيل إلى وزارة العدل اليونانية".

وتشتبه تركيا في مشاركة العسكريين الثمانية في #الانقلاب الفاشل لكن العسكريين ينفون ذلك.

ويبدأ الجمعة مثول العسكريين الثمانية وهم اثنان برتبة قومندان وأربعة برتبة كابتن واثنان برتبة رقيب- أمام إدارة اللجوء اليونانية التي تنظر طلبهم اللجوء.

وكان الثمانية قدموا طلبات اللجوء بعد هبوطهم بمروحيتهم في مدينة الكسندروبوليس قرب الحدود اليونانية التركية صباح 16 تموز/يوليو.

وقال محاميهم فاسيليس ترزيديس إنهم يقولون إنهم يخشون على حياتهم في حال طردهم إلى #تركيا حيث تقوم السلطات بعملية تطهير مكثفة داخل الجيش والمؤسسات العامة والقطاع الخاص وذلك منذ المحاولة الانقلابية.

وسمحت السلطات اليونانية لمروحية العسكريين الأتراك بالهبوط بعد أن أرسلوا نداء استغاثة.

وتم توقيفهم والحكم عليهم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بتهمة دخول اليونان بطريقة غير قانونية. وأبقوا منذ ذلك الحين في مركز القرية الأولمبية التي شيدت لألعاب #أثينا في 2004 والواقعة في الضاحية الغربية من أثينا.

ويشكل طلب تركيا تسليمها العسكريين مصدر إحراج للسلطات اليونانية التي ترتبط بعلاقات دقيقة مع أنقرة.