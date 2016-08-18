رياك مشار زعيم المعارضة بجنوب السودان يلجأ الى الكونغو

غادر نائب الرئيس السابق والزعيم السابق للمتمردين رياك مشار جنوب السودان بعد أعمال العنف في مطلع يوليو في جوبا، ولجأ إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية بحسب مصادر متطابقة.

وفي وقت لا يزال مكان وجود مشار في الكونغو غير محدد بدقة، أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك فرحان حق إلى أن البعثة الأممية في الكونغو تولت الاهتمام بمشار قبل أن تنقله إلى السلطات الكونغولية.

وقال حق إن "البعثة الأممية في الكونغو علمت الأربعاء بوجود مشار في جمهورية الكونغو الديموقراطية". وأضاف أن "السلطات الكونغولية طلبت من البعثة الأممية المساعدة في نقله. وتم تسليمه إلى السلطات".

وأضاف المتحدث أن الدعم الذي تم توفيره لمشار وعائلته كان "لأسباب إنسانية" و"بموافقته"، مشيراً إلى أن العملية تمت "في منطقة قرب الحدود مع جنوب السودان".

وتابع: "قدمنا إليه المساعدة الطبية التي يحتاج إليها"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال حق إن الأمم المتحدة لا تعرف في أي منطقة كونغولية يتواجد مشار حالياً، لكن "نعتقد أنه ليس في كينشاسا".

وقال مصدر مطلع على القضية إن مشار قد يبقى في كيسنغاني (وسط شمال) إلا أن هذه المعلومة لم تؤكدها مصادر رسمية.

وقبل ذلك كان مسؤول في حزب مشار قال لوكالة فرانس برس إن الأخير موجود في كينشاسا وأنه يأمل في "التوجه إلى أثيوبيا في أسرع وقت" حيث سيعقد مؤتمراً صحافياً.

ولجأ مشار مراراً إلى أثيوبيا خلال الحرب الأهلية التي بدأت في جنوب السودان أواخر 2013.

وفر مشار من جوبا خلال المعارك التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة في العاصمة من 8 إلى 11 يوليو بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير والمتمردين السابقين التابعين له. وخرج رجاله مهزومين من تلك المعارك، وتم تعيين تابان دنق قاي حليفه السابق في منصب نائب الرئيس.