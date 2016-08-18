مقتل 3 وإصابة 73 بهجوم لـ"حزب العمال" في شرق تركيا

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 73 آخرين بجروح، اليوم الخميس، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة #فان بشرق #تركيا نفذه #حزب_العمال_الكردستاني ، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

واستهدف الهجوم مقرا للشرطة في ناحية #ايبيك_يولو بوسط مدينة فان، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية عن محافظ فان محمد برلك الذي حمل "الجماعة الإرهابية الإقليمية" المسؤولية عن الانفجار، وفق التعبير الذي تستخدمه السلطات للإشارة الى حزب العمال الكردستاني.

وقال برلك إن القتلى الثلاثة مدنيون وإن اثنين من الجرحى من الشرطة.

وأفادت وكالة الأناضول أن الشرطة أوقفت في موقع التفجير ناشطاً مصاباً بجروح، ويشتبه أنه من قاد السيارة المفخخة أمام مركز الشرطة.

وأضافت أن رجال الشرطة اقتادوا الناشط إلى المقر العام للشرطة في فان لاستجوابه.