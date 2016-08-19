تركيا.. اعتقال 29 مفتشاً من هيئة الرقابة على البنوك

ألقت السلطات التركية القبض، الجمعة، على 29 مفتشاً من هيئة الرقابة والإشراف على البنوك لارتكابهم مخالفات في عمليات التفتيش، وفق قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية.

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، تي.آر.تي الإخبارية إن الحكومة تجري محادثات مع بنوك لوقف تمويل الشركات التي لها صلة بالداعية فتح الله #غولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب الشهر الماضي.



وأشار شيمشك، الذي كان يتحدث على الهواء في القناة الحكومية، إلى أنه من "الضروري جداً" وقف تمويل الشركات التي لها صلة بغولن رغم أن عددها لا يتجاوز بضع مئات، لافتاً إلى أن هذه الخطوات لن تؤثر على الاقتصاد.

واعتقلت #تركيا حتى الآن نحو 40 ألف شخص في التحقيقات التي بدأتها بعد محاولة انقلاب تنحي باللائمة فيها على أتباع غولن الذي نفى بدوره هذا الاتهام، وتم احتجاز نحو نصف من ألقي القبض عليهم رسمياً.

كما أدى التحقيق إلى عملية تطهير واسعة للجيش والجهاز الحكومي والشرطة والقضاء، إذ أقيل نحو 80 ألفاً من وظائفهم.