حزب العمال يتبنى هجوم الازيغ شرق تركيا

أفاد بيان على موقع لـ #حزب_العمال_الكردستاني أن الحزب أعلن الجمعة مسؤوليته عن هجوم انتحاري بسيارة ملغومة استهدف مركزا للشرطة في مدينة الازيغ بشرق تركيا الخميس.

وقتل ثلاثة من رجال الشرطة وأصيب 217 بينهم 85 من أفراد الشرطة في الهجوم وهو واحد من سلسلة تفجيرات ألقيت مسؤوليتها على حزب العمال الكردستاني وقتلت عشرة أشخاص في المجمل خلال أقل من 24 ساعة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حمل الخميس، أنصار رجل الدين المقيم في #الولايات_المتحدة فتح الله غولن، المسؤولية عن سلسلة من الهجمات بالقنابل في شرق تركيا.

وفي كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة قال #أردوغان إن تركيا تواجه "هجمات مشتركة تنفذها منظمات إرهابية متعددة تعمل معا"، في إشارة لجماعة غولن وحزب العمال الكردستاني.