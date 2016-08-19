كيري يجري مباحثات في كينيا ونيجيريا والسعودية

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية جون كيري سيسافر إلى كينيا ونيجيريا والسعودية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين كبار بشأن قضايا إقليمية.

وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي إن زيارة كينيا ستركز على عملية السلام في دولة جنوب السودان والانتقال السياسي في الصومال.

وأضاف المتحدث أن كيري سيلتقي في نيجيريا بالرئيس محمد بخاري لمناقشة التعاون في محاربة مسلحي بوكو حرام إضافة إلى قضايا اقتصادية وملف حقوق الإنسان.

وقال كيربي إن كيري سيلتقي في السعودية بمسؤولين كبار ونظرائه من دول الخليج لمناقشة الصراع في اليمن.