كيف ردت تركيا على السويد بشأن "الاغتصاب"؟

عرضت لوحة إعلانية في مطار #اسطنبول مانشيت صحيفة بعنوان "السويد بلد الاغتصاب" رداً كما يبدو على انتقادات وجهتها استوكهولم لتركيا بشأن سحب مادة من قانون العقوبات تعتبر ممارسة الجنس مع طفل دون الخامسة عشرة بمثابة اعتداء.

وكتب على اللوحة الإعلانية في صالة المغادرة في #مطار_أتاتورك عبارة بالتركية والإنجليزية "تنبيه إلى المسافرين! هل تعرفون أن معدل الاغتصاب في السويد هو الأعلى في العالم؟".

ويعرض الإعلان مانشيت الصفحة الأولى من صحيفة "غونس" التركية بعنوان "السويد بلد الاغتصاب".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن شركة خاصة تدير هذه اللوحات الإعلانية.

واحتجت تركيا الأسبوع الماضي على لوحة إعلانية مماثلة في مطار فيينا تقول إن "تركيا تجيز العلاقات الجنسية مع أطفال دون الخامسة عشرة".

وأثارت هذه القضية توتراً بين #تركيا والسويد بعد أن وجه رئيس الوزراء ستيفان لوفن ووزيرة الخارجية مارغو فالستروم انتقادات أغضبت أنقرة.

وأيدت المحكمة الدستورية التركية في تموز/يوليو سحب مادة تعتبر ممارسة الجنس مع طفل دون الخامسة عشرة اعتداء جنسيا في قانون العقوبات.

وأكدت الحكومة التركية عزمها محاربة الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال، علماً أن القانون التركي يعتبر أن 18 عاما هي السن القانونية لممارسة العلاقات الجنسية على أساس القبول والرضا.