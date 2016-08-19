موسكو تتحقق من تبني داعش هجوماً على شرطيين

ذكرت وكالة "تاس" الروسية العامة للأنباء أن #الشرطة_الروسية تحقق اليوم الجمعة في معلومات تفيد أن تنظيم #داعش تبنى هجوما بساطور جرح فيه شرطيان أمس الأربعاء بالقرب من #موسكو .

وقال مصدر في أجهزة الاستخبارات لهذه الوكالة إن "الرواية التي تفيد أن الهجوم على مركز الشرطة مرتبط بمتطرفين يجري التدقيق فيها لكنها ليست بين الفرضيات المرجحة"، موضحاً أنه "لم يثبت وجود مثل هذه الصلات" بين المهاجمين وتنظيم داعش.

وهاجم رجلان يبلغان من العمر 18 و21 عاما بساطور مركزا للشرطة في #بالاشيخا على بعد نحو 20 كلم شمال شرق #موسكو ، ما أدى إلى جرح شرطيين، أحدهما إصابته خطيرة. وقتل المهاجمان، أحدهما خلال الهجوم والثاني عند محاولته مقاومة توقيفه، لكن السلطات لم تذكر أي تفاصيل عن هويتيهما.

وأعلن موقع "سايت" لرصد المواقع المتطرفة أن وكالة "أعماق" التابعة لداعش "نشرت تسجيل فيديو للشخصين اللذين هاجما الشرطة في بالاشيخا بسواطير ومسدسات في 17 آب/اغسطس 2016".

وجاء ذلك بعد ساعات على مقتل أربعة من عناصر مجموعة متطرفة يتحدرون من شمال #القوقاز الأربعاء في عملية واسعة النطاق لأجهزة الأمن الروسية في #سان_بطرسبورغ ، ثاني مدن #روسيا .

وقالت وكالة تاس إن جهاز الأمن شن في جنوب سان بطرسبورغ "عملية لتوقيف أفراد هم على لائحة المطلوبين للاشتباه بانتمائهم إلى مجموعات مسلحة غير شرعية في شمال القوقاز". وأعلنت لجنة التحقيق في بيان أن أربعة من عناصر هذه المجموعة قُتلوا "في تبادل لاطلاق النار في شقة".

وانضم حوالي 2900 مواطن روسي أصول غالبيتهم من جمهوريات شمال القوقاز، إلى مجموعات متطرفة في سوريا والعراق بحسب جهاز اللأمن الروسي.

وأعلنت أجهزة الأمن أنها أحبطت عدة مرات مخططات اعتداءات أعدها "إرهابيون" في مدن روسية كبرى.