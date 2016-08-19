ميركل: لا سبب كي يرفع الاتحاد الأوروبي عقوباته عن روسيا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا #ميركل ، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، أنه ما من سبب يدعو #الاتحاد_الأوروبي لرفع عقوباته على #روسيا إذ أنها لم تف بكل التزاماتها المنصوص عليها في خطة سلام مينسك.



وقالت ميركل، في حديث لشبكة صحف آر.إن.دي، إن روسيا أثارت أزمة كبرى بضمها شبه جزيرة القرم عام 2014 ولدعمها للانفصاليين بشرق أوكرانيا، مضيفة أنه "كان على أوروبا أن ترد على انتهاك كهذا للمبادئ الأساسية".



وتابعت قائلة إنها تعمل والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، "بكل ما أوتينا من قوة" لحث #أوكرانيا وروسيا على تنفيذ اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار رغم كل الصعوبات القائمة، مشددة على أن "هذا كان ولا يزال المعيار الخاص بمستقبل العقوبات".



وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق في حزيران/يونيو على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا في قطاعات الطاقة والمال والدفاع بسبب الصراع القائم في أوكرانيا وذلك حتى نهاية كانون الثاني/يناير القادم.



وسبق وأن أبدى وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر #شتاينماير ، وشخصيات بارزة أخرى من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك في ائتلاف ميركل الحاكم نغمة أكثر تصالحية عندما قالوا إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يرفع العقوبات على روسيا تدريجياً حتى يتسنى حدوث تقدم في عملية السلام.

