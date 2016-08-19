4 قتلى خلال عملية للشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية

قتل أربعة فلسطينيين، بينهم شرطيان، منذ مساء الخميس، في نابلس في شمال الضفة الغربية في مواجهات بين الشرطة ومسلحين، وفق ما أعلن مسؤولون فلسطينيون، الجمعة.

واندلعت الاشتباكات بعد دخول قوات الأمن إلى البلدة القديمة في نابلس، للتفتيش عن أسلحة، وفقاً للناطق باسم أجهزة الأمن الفلسطينية، عدنان الضميري.

وأكد الضميري أن عملية الشرطة ما زالت مستمرة صباح الجمعة، قائلاً: "نحن مصممون على ضبط كل الخارجين عن القانون، وجمع السلاح غير الشرعي".

من جهته، قال محافظ نابلس، أكرم الرجوب، إن "اثنين من أفراد المؤسسة الأمنية قتلا" بعد أن "تعرضت القوات لإطلاق نار من قبل خارجين عن القانون"، موضحاً أن "العناصر ردت على مصادر النيران".